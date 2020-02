Borsa Milano contiene perdite con Saipem

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Piazza Affari prova ad azzerare le perdite (-0,12%), malgrado lo spread in crescita a 154,6 punti, grazie alla spinta che arriva dai conti di Saipem (+3,44%) con l'Ebitda trimestrale molto al di sopra delle stime e le buone previsioni per il 2020. Provano a risalire anche Tenaris (+1,76%), Bper (+1,25%) e Tim (+1,08%), quest'ultima guardando all' ingresso di Kkr nella rete secondaria: un dossier che dovrebbe essere sul tavolo del Cda del gruppo di tlc domani. Non si arrestano invece le perdite di Diasorin (-1,31%) e, per l'impatto del coronavirus, Nexi (-1,26%) e Amplifon (-1,83%) A ridurre le pressioni sui listini, a Milano come nel resto d'Europa, legate ai timori dell'espandersi dell'epidemia, contribuiscono i futures su Wall Street, in leggero rialzo all'indomani del nuovo scivolone delle borse Usa.