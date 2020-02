Borsa: Europa chiude positiva

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Positive le principali Borse europee dopo due giornate di incertezza con i timori per il coronavirus. è rimasta invece in rosso Francoforte (-0,12%) a 12.774 punti, in controtendenza anche con Wall Street. Bene Madrid (+0,71%) a 9.316 punti, seguita da Londra (+0,35%) a 7.042 punti e Parigi (+0,09%) a 5.684 punti, rimasta sulla parità.