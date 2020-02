Casa:+1,2% compravendite terzo trimestre

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Trend in crescita nel terzo trimestre per le compravendite immobiliari. Tra giugno e settembre secondo i dati Istat sono 183.479 le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari che depurate della componente stagionale segnano un aumento dell'1,2% rispetto al trimestre precedente (+1,2% il settore abitativo e +1,7% l'economico) e del 4,8% (+4,8% per il settore abitativo, +5,8% per quello economico) rispetto allo stesso trimestre del 2019. Rispetto al trimestre precedente il comparto abitativo segna un aumento in tutte le aree geografiche (Nord-est +2,3%, Nord-ovest +1,3%, Sud +0,9% e Centro +0,7%), tranne le Isole (-0,5%). Per il settore economico, la crescita riguarda il Nord-est (+8,1%), il Sud (+0,9%) e il Centro (+0,3%); in calo invece Isole (-1,1%) e il Nord-ovest (-0,8%).

Il 94,5% riguarda trasferimenti di proprietà di immobili a uso abitativo (173.381), il 5,2% quelle a uso economico (9.467)