Borsa: Milano piatta, incerte le banche

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - I primi scambi in Piazza Affari confermano le prove di tenuta dopo il crollo della vigilia: l'indice Ftse Mib ondeggia attorno alla parità con Nexi e la Juventus, tra i titoli più penalizzati ieri, che salgono di circa due punti percentuali. Debole in avvio il Banco Bpm, che cede l'1,5%.

In assenza di sostanziali tensioni sui titoli di Stato italiani, incerte comunque le banche: Bper perde mezzo punto percentuale, Intesa e Ubi si muovono attorno alla parità, Unicredit sale in partenza di qualche frazione di punto.