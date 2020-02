Borsa Milano debole, giù Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Dopo una partenza positiva, Piazza Affari non riesce a confermare il limitato rimbalzo dell'avvio: l'indice Ftse Mib a metà mattinata cede lo 0,6%, con Banco Bpm che è arrivato a perdere tre punti percentuali e qualche vendita tra i titoli industriali.

Sempre male la Juventus e Buzzi (-2,5% prima di venire congelati in asta di volatilità), anche Diasorin perde oltre due punti, Poste l'1,7% e Ferrari l'1,4%. In rialzo di mezzo punto percentuale Tim, attorno alla parità in genere le banche, anche se Nexi resta forte dopo lo scivolone di ieri e sale dell'1,7%.

Bene nel paniere a bassa capitalizzazione i titoli Valsoia e Bioera, che salgono rispettivamente dell'8% e del 7%.