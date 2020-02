Crollo Borsa Milano, Ftse Mib -5,4%

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Giornata pesantissima per Piazza Affari: sull'effetto Coronavirus, che ha coinvolto anche le altre Borse europee, l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo del 5,43% a 23.427 punti, l'Ftse All share in ribasso del 5,51% a quota 25.431.