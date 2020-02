Borsa:coronavirus piega Milano ed Europa

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - L'esplodere del coronavirus nelle regioni del Nord Italia, locomotiva del Paese e una delle zone più ricche d'Europa, piega Milano (-4,69%) e i listini del Vecchio Continente mentre i futures in calo di Wall Street preannunciano una seduta negativa anche oltre Oceano. La paura di un rallentamento delle economie e di una frenata nei risultati aziendali contagia tutte le piazze con Francoforte in flessione del 3,5%, Parigi del 3,4% e Londra del 3%. Le vendite non risparmiano nessun settore, a partire dalla moda dove a Parigi Lvmh flette del 4,5% e Kering del 4,8%, e dalle compagnie aeree con Air France in caduta (-10,37%) così come British Airways (-8,5%) a Londra. Male anche i petroliferi dietro alla flessione dei prezzi del greggio.