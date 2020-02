Pop. Bari: De Angelis direttore generale

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - I Commissari Straordinari della Banca Popolare di Bari in amministrazione straordinaria, Enrico Ajello e Antonio Blandini, "in virtù del gradimento espresso dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi e da MedioCredito Centrale S.p.A. ai sensi delle intese stipulate in data 31 dicembre 2019", hanno designato Paolo Alberto De Angelis quale direttore generale. Lo comunica una nota della Banca. La nomina, prosegue la nota, "sarà perfezionata una volta completate le relative formalità con l'Istituto di provenienza.

De Angelis ha maturato un'esperienza professionale significativa nel settore bancario ricoprendo nel tempo posizioni rilevanti e apicali". De Angelis è consigliere nel cda di Bnl, dove è stato vicedirettore generale e direttore della divisione corporate.