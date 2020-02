Borsa: Europa apre in calo, Londra -0,6%

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Avvio di seduta in calo per le Borse europee, sulle quali prevalgono i timori per la diffusione del coronavirus. A Londra l'indice Ftse 100 cede lo 0,62% a 7.390 punti, a Parigi il Cac 40 arretra dello 0,45% a 6.035 punti mentre a Francoforte il Dax perde lo 0,4% a 13.609 punti.