Allianz: utile netto 2019 sale a 7,9mld

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Il gruppo assicurativo tedesco Allianz chiude l'anno fiscale 2019 con un aumento dell'utile netto attribuibile agli azionisti di 7,9 miliardi di euro (+6,1%). E' quanto si legge nel comunicato sui conti, secondo cui l'utile operativo è cresciuto a 11,9 miliardi, "il quinto aumento consecutivo". Nel solo quarto trimestre l'utile netto è salito a 1,9 miliardi (+9,5%). Il cda ha proposto un dividendo in crescita a 9,6 euro per azione e ha annunciato un programma di buy back delle azioni fino a 1,5 miliardi di euro. Per il 2020 Allianz si aspetta un obiettivo di utile operativo di 12 miliardi di euro (+4,3% rispetto alle stime precedenti).