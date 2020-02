Moda: a Lineapelle Circular, il nuovo tessuto mangiaplastica

Dalla bottiglia di plastica al tessuto, il passo è sempre più breve ed i prodotti sostenibili sono arrivati anche sulla scena di Lineapelle dove oggi viene presentato Circular, un vero e proprio tessuto 'mangiaplastica".

La produzione parte da fibre di poliestere da riciclo post-consumer, ottenute dal recupero di bottiglie di PET e garantite dal percorso di tracciabilità Global Recycle Standard.

Circular è l'ultimo nato di una gamma prodotta dalla vigevanese Fiscatech, ormai specialista nel settore. Frutto della fusione già negli anni '60 di Sogetec e Fiscagomma, l'azienda è diventata leader nella produzione di materiali tecnici innovativi e sostenibili, soprattutto per il mercato del fashion: una conquista che, spiegano, ha trasformato un rischio visionario (costato fatica e bilanci in rosso) in un'azienda leader del cosiddetto SustainItaly, il made in Italy sostenibile.

L'azienda fondata da Achille Costamagna ha annunciato nella prima giornata di fiera, in accordo con la società Akea, l'acquisizione dei marchi, e del relativo ramo d'azienda, di Sisas S.p.A., industria specializzata nella produzione di finta pelle su base poliuretanica che porta in dote a Fiscatech brand come Stella McCartney ed il marchio vegano Will's.