Istat: indice costruzioni dicembre +1,3%

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - A dicembre si stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni aumenti in termini congiunturali dell'1,3%, recuperando solo parzialmente il forte calo registrato il mese precedente. E' quanto risulta dai dati Istat mentre sulla media del quarto trimestre 2019, che mostra una contrazione congiunturale dell'1,7%, incide negativamente la marcata flessione di novembre.

Su base tendenziale, l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 19 di dicembre 2018) diminuisce dell'1,3%, mentre l'indice grezzo aumenta del 2,2%.

Nella media complessiva del 2019, l'indice grezzo della produzione nelle costruzioni aumenta del 2,2% rispetto all'anno precedente, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario (nell'anno 2019 i giorni lavorativi sono stati gli stessi del 2018) registra una variazione positiva del 2,0%.