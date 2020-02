Borsa Milano giù con Atlantia, ok Nexi

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Primissima parte di seduta in territorio negativo per Piazza Affari: dopo i primi scambi l'indice Ftse Mib cede lo 0,4% facendo di Milano per qualche frazione la Borsa più debole in Europa.

Nel listino principale Prysmian cede l'1,7% e Atlantia l'1,4% anche sulle ricostruzioni di ritorno dell'ipotesi di revoca delle concessioni autostradali. In calo dello 0,9% Ubi e di mezzo punto percentuale Intesa, così come Tenaris dopo i conti 2019. Positivi di un punto percentuale Moncler e Bper, forte Nexi (+1,6%).