Borsa Milano giù con Atlantia, bene Nexi

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - In attesa dell'avvio di Wall street, Piazza Affari resta debole e la più pesante in Europa insieme a Madrid: l'indice Ftse Mib cede lo 0,8%, con Francoforte e Parigi in calo dello 0,2% e Londra che ondeggia sulla parità.

Tra i titoli principali di Milano, Atlantia resta il peggiore e amplia il calo con un ribasso del 4% a 21,7 euro, con Ubi che perde un punto percentuale a quota 4,27 e Intesa in calo dello 0,3% a 2,59 euro. Acquisti su Pirelli e Banco Bpm in aumento di oltre un punto percentuale, Bper in crescita dell'1,9% e Nexi del 2,6%.

Nel paniere a minore capitalizzazione, la Banca popolare di Sondrio scende di quattro punti percentuali, mentre Tiscali sale del 5%.