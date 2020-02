Air Italy: corteo politici sardi a Roma

(ANSA) - CAGLIARI, 20 FEB - Uno striscione sotto Montecitorio, "Insularità in Costituzione", e la bandiera dei Quattro Mori. Dietro, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais: si è mosso così il corteo dei politici sardi, promosso dallo stesso Pais, verso la sede del Mit per il vertice sulla crisi di Air Italy. In marcia anche il governatore Christian Solinas e la vice presidente della Giunta Alessandra Zedda, convocati dalla ministra De Micheli insieme al presidente della Regione Lombardia e ai sindacati. Una manifestazione che ha visto la partecipazione massiccia di esponenti della maggioranza di centrodestra, compresi i parlamentari eletti nell'Isola. Pochi invece quelli dell'opposizione, molti dei quali assenti in aperta polemica con la Giunta Solinas per la gestione "in solitaria" delle vertenza. Hanno risposto all'appello, sfilando in corteo, il senatore M5s Gianni Marilotti e i deputati Pd Romina Mura e Andrea Frailis. Da Montecitorio il gruppo ha raggiunto il Mit dove sono in presidio oltre mille lavoratori