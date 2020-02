Tiscali acquista maggioranza MistralPay

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Tiscali ha firmato un term-sheet per l'acquisizione del 51% del Gruppo MistralPay, Istituto di pagamento europeo autorizzato per operare in area Sepa.

Lo rende noto un comunicato del gruppo guidato da Renato Soru, nel quale si ricorda che MistralPay, nata nel 2014, fornisce soluzioni di pagamento alle piccole e medie imprese e ai privati: nel 2019 ha registrato ricavi per 2,7 milioni, gestendo oltre 600.000 transazioni per un controvalore di circa 160 milioni.

L'operazione prevede che Tiscali acquisti il 51% del Gruppo MistralPay per 200mila con un contestuale impegno a versare nella società ulteriori 1,8 milioni sotto forma di aumento di capitale nei 24 mesi successivi al closing. L'operazione sarà finanziata con i mezzi propri. Al perfezionamento dell'operazione Soru assumerà la presidenza, mentre la società continuerà ad essere guidata dall'amministratore delegato Ivano Porretiello. L'acquisizione si prevede possa concludersi nel secondo semestre 2020.