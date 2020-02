Petrolio: prezzi recuperano, Wti +0,9%

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Prezzi del petrolio in recupero questa mattina. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, sale dello 0,7 per centp a 58,17 dollari al barile, mentre il Wti americano, rimasto ieri invariato, guadagna lo 0,9 per cento a 52,50 dollari.