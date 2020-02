Borsa: Milano sale (+0,5%), bene Stm

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Piazza Affari si conferma in rialzo dopo un avvio positivo, con il Ftse Mib in crescita dello 0,5% a 25.322 punti e lo spread stabile a 132,9 punti. In progresso Stm (+2,26%) insieme agli altri titoli del comparto, nonostante le stime trimestrali in calo di Apple, ritenute però dagli analisti come un fenomeno transitorio. Positiva anche oggi Intesa Sanpaolo (+0,25%) all'indomani della corsa dovuta all'Ops su Ubi (+0,05%), che si mantiene sui massimi dopo il rally della vigilia. Torna invece negativa Bper (-1,6%) dopo un rimbalzo iniziale, mentre Unipol (-0,08%) appare poco mossa. I riflettori del risiko bancario si accendono oggi su Banco Bpm (+1,62%).

Tiene invece Mps (+0,5%), la cui cessione di sofferenze, secondo il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, avverrà con una "soluzione di mercato nei tempi previsti". Bene Saipem (+1,31%) ed Eni (+0,34%) con il rialzo del greggio (Wti +0,92%). Rally di Alerion (+11,52%) e Fiera Milano (+6,26%) tra i titoli più sottili, frena Eprice (-4,79%).