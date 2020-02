Ryanair recluta i piloti di Air Italy in liquidazione. Lo si legge in un invito rivolto a tutti gli ufficiali di cabina di Air Italy da parte della Compagnia irlandese, per incontrarli il prossimo 24 febbraio al Novotel di Milano Malpensa. Due le sessioni di incontri, una alle 9 di mattina e l'altra alle 13. Si tratta di una comunicazione rivolta "soltanto ai piloti di Air Italy per potenziali opportunità di lavoro all'interno del Gruppo Ryanair".