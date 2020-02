Intesa:con Ubi scala classifica banche Europa

L'eventuale aggregazione di Intesa Sanpaolo con Ubi farebbe scalare al gruppo la classifica delle banche in Europa, risultando terza per capitalizzazione e settimana per proventi operativi netti.

Di seguito la tabella delle principali banche europee per proventi operativi netti e quella per capitalizzazione:

Banca miliardi di euro

Santander 50

Bnp Paribas 45

Ubs 26

Barclays 25

Bbva 25

Bpce 25

Soc. Generale 25

Deutsche Bank 22

Intesa Sanpaolo+Ubi 21

Credit Agricole 21

Credit Suisse 19

Unicredit 19

Ing 18

Intesa Sanpaolo da sola 18

Commerzbank 9

Nordea 8

Hsbc 143

Bnp Paribas 67

Santander 65

Intesa Sanpaolo + Ubi 48

Lloyds 48

Ubs 47

Intesa Sanpaolo da sola 44

Ing 42

Credit Agricole 39

Barclays 37

Bbva 35

Nordea 33

Credit Suisse 32

Unicredit 31

Rbs 31