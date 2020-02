Intesa Sanpaolo ha 11,8 milioni di clienti e circa 3.800 filiali

Intesa Sanpaolo è una vera e propria cassaforte, con forzieri che nel 2019 hanno visto arrivare oltre 4,2 miliardi di euro di utile netto. Particolarmente generosa anche la distribuzione del dividendo cash per 3,36 miliardi, pari all'80% di payout ratio indicato nel piano d'impresa.

Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in Italia, con 11,8 milioni di clienti e circa 3.800 filiali. Da anni supporta da sempre anche l'economia reale e l'anno scorso ha fornito circa 58 miliardi di euro di nuovo credito a medio-lungo termine. Circa 48 miliardi sono stati erogati in Italia, di cui circa 38 miliardi a famiglie e piccole e medie imprese.

Grande attenzione anche alla sostenibilità, responsabilità sociale e culturale con iniziative per la riduzione della povertà infantile e il supporto alle persone in difficoltà fornendo dal 2018 circa 8,7 milioni di pasti, circa 519.000 posti letto, circa 131.000 medicinali e circa 103.000 capi di abbigliamento. Plafond creditizio Circular Economy di 5 miliardi di euro per il 2018-2021, a supporto dello sviluppo sostenibile.