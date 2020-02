Borsa: Europa in calo, Londra 0,16

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Le Borse europee aprono in calo, in scia ai listini asiatici. Francoforte cede lo 0,83% a quota 13.668 in apertura, Parigi cede lo 0,72% a quota 6.042 in apertura. Londra cede lo 0,16% a 7.388 punti.