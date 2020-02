Ubi: utile 2022 665 milioni, 40% cedole

Ubi Banca prevede di realizzare 665 milioni di euro di utile netto nel 2022 e di mantenere nell'arco del piano industriale un pay-out medio (percentuale di utile destinata a dividendo) del 40%, coerente con il mantenimento di un indice di solidità patrimoniale Cet1 ratio del 12,5% a fine anno. La banca si riserva di poter aumentare il dividendo nel 2022 in caso di Cet1 ratio superiore al 12,5%. E' quanto prevede il nuovo piano industriale.

E' prevista inoltre la riduzione del personale per circa 2.030 risorse, incluse le circa 300 oggetto dell'accordo sindacale del dicembre 2019, garantendo tuttavia un parziale ricambio generazionale. Verranno chiuse 175 filiali mentre gli sportelli full cash saranno ridotti del 35 per cento.

"Il triennio di piano rappresenta in modo simbolico il lasciarsi alle spalle un decennio di crisi che la Banca peraltro ha affrontato con resilienza", commenta l'ad Victor Massiah.