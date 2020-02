In Spagna fusione Mediaset resta sospesa

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - La Corte spagnola alla quale Mediaset ha presentato 'appello', per rivedere la decisione del giudice di Madrid che in inverno ha accettato la sospensiva chiesta da Vivendi sulle delibere per la fusione con la controllante italiana, ha respinto la richiesta del Biscione.

Le delibere dell'assemblea di settembre di Mediaset Espana, cruciali per la nascita della holding Mfe, restano dunque sospese in attesa della decisione di merito, sulla quale era fissata un'udienza domani, ma che è stata rinviata in attesa di una nuova memoria di Vivendi.