Borsa: Europa prosegue in positivo

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Le Borse europee credono all'iniezione di liquidità sui mercati da parte della Banca centrale cinese per contrastare gli effetti del coronavirus. I listini del Vecchio continente proseguono in territorio positivo con Milano (+0,6%) che indossa la maglia rosa. In lieve calo l'euro sul dollaro a 1,0838.

In rialzo Londra (+0,4%), Madrid (+0,3%), Parigi (+0,2%), Francoforte (+0,1%). Andamento positivo per il comparto energia (+0,6%), il comparto dell'auto (+1,5%) e le banche (+0,5%).

A Piazza Affari corrono Nexi (+4,2%), con l'ipotesi di una svolta dei pagamenti digitali in Italia, e Ubi Banca (+4,1%) con il nuovo piano industriale al 2022. Il listino principale è sostenuto dal comparto bancario con Banco Bpm (+2,4%), Bper (+2,2%), Unicredit (+1,5%) e Intesa (+0,9%). Bene anche l'automotive con Pirelli (+3,4%), Fca (+1,3%) e Cnh (+0,9%).