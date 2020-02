Borsa: Europa apre positiva

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Le Borse europee aprono positive dopo le misure di sostegno all'economia adottate dalla Banca centrale cinese a seguito dell'epidemia del Coronavirus. I listini del Vecchio continente si muovono in scia con i mercati cinesi dove resta alta l'attenzione per l'epidemia e gli eventuali danni che potrà provocare sull'economia globale.

Mercati chiusi negli Stati Uniti per festività.

In positivo Londra (+0,3%), Madrid (+0,22%), Francoforte (+0,19) e Parigi (+0,17%).