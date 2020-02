Royal Bank Scotland si chiamerà Natwest

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Royal Bank of Scotland, il gruppo salvato dallo Stato nel 2008, abbandona il nome ultracentenario (l'istituto è stato fondato nel 1727) e si chiamerà NatWest group. La decisione rientra nella strategia di risanamento della Ceo Alison Rose la quale, in continuità con il suo predecessore McEwan che ha riportato il gruppo all'utile dopo un decennio, ha annunciato ulteriori misure. Il gruppo ha riportato nel quarto trimestre un utile operativo di 1,55 miliardi di sterline ma ha abbassato le stime della redditività per il 2020 anche a seguito della frenata dell'economia del Regno Unito.