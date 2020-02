Stefanel riparte con nuova collezione

(ANSA)- TREVISO, 13 FEB - Stefanel presenta la collezione donna per l'autunno/inverno 2020-2021 e riparte dal knitwear per dare avvio al nuovo corso aziendale.La proposta dell'azienda di Ponte di Piave è frutto della collaborazione con Sarah Lawrence la stilista-direttrice Creativa entrata nell'azienda nel 2019 che ha disegnato i capi con il team interno. Forte di un'esperienza ventennale nell'ambito del design della moda,ha collaborato con prestigiose firme quali Tommy Hilfiger,Emilio Pucci,Givenchy, Brioni Donna, oltre che per brand emergenti e primarie scuole di design come la Central StMartins di Londra.L' evento rappresenta contemporaneamente un traguardo e un nuovo punto di partenza che rafforza la volontà di dare continuità alle attività.Il commissario straordinario Raffaele Cappiello ha rilevato come l' evento confermi la piena operatività aziendale e le potenzialità del marchio nonché dell'esperienza maturata in 60 anni di attività che potranno trovare la migliore valorizzazione nell' ambito del programma presentato al Mise.