Spread Btp-Bund apre in rialzo a 130,5

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Apertura in rialzo per lo spread fra Btp-Bund. Il differenziale, sceso ieri fin sotto 129 punti, segna questa mattina 130,5 punti base. Il rendimento del decennale italiano è sotto lo 0,9% a 0,89 per cento.

Lo spread tra i titoli greci e i decennali tedeschi è invece a 134,1 punti, con un tasso di rendimento per Atene dello 0,93 per cento.