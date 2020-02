Gualtieri, a gennaio rimbalzo produzione e Pil

"Tutti i nostri indicatori ci danno per gennaio una situazione di ripresa. A gennaio la produzione industriale e il Pil dovrebbero salire. Parliamo di un rimbalzo a gennaio e siamo fiduciosi che l'economia possa ripartire", ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, commentando su Omnibus il forte calo della produzione industriale nell'ultimo trimestre 2019. "Difficilmente il governo, i cui provvedimenti entrano in vigore a gennaio, può avere un'influenza retroattiva" sull'economia, ha detto Gualtieri.

"Vogliamo eliminare del tutto le clausole di salvaguardia e stiamo lavorando a una riforma complessiva dell'Irpef". Sull'Iva quindi "ci può essere qualche rimodulazione in qualche settore, ma non è nostra intenzione fare cassa". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, parlando a Omnibus della riforma fiscale, il cui perno - ha spiegato - è la revisione dell'Irpef..

"I mercati capiscono la differenza, capiscono che questo governo sarà stabile e quindi sono contenti e stiamo risparmiando molti soldi: dopo il voto in Emilia Romagna e gli ultimi due giorni c'è stato un rally spettacolare, i nostri titoli stanno andando a ruba. E lo spread può ancora scendere", ha aggiunto Gualtieri.

A proposito del salvataggio di Alitalia, "no, non facciamo un nuovo prestito, ora c'è un lavoro del Commissario per risanare l'azienda". Quanto alle indagini della magistratura a numerosi manager, banchieri e dirigenti pubblici sul precedente salvataggio, "la magistratura - ha detto Gualtieri - fa il suo dovere, fa le indagini e accerterà se ci sono stati dei reati. Se queste cose fossero confermate sarebbe molto triste. Non faccio commenti, piuttosto siamo impegnati a trovare soluzione". "Sull'Ilva - ha concluso Gualtieri - si era detto che sarebbe stato impossibile scegliere fra ambiente lavoro, invece abbiamo lavorato intensamente e sotto traccia e siamo vicini a un accordo e a un nuovo piano industriale che punterà a fare di Ilva la prima azienda siderurgica verde".