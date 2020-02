Petrolio: Wti risale sopra 50 dollari

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Quotazioni del petrolio in rialzo questa mattina sui mercati internazionali. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, sale dell'1,8 per cento portandosi a 54,97 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate guadagna l'1,3 per cento, rivedendo quota 50 dollari dopo la chiusura a 49 di ieri, a 50,60 dollari al barile.