Borsa Milano positiva, ok Ubi, Cnh

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Piazza Affari positiva con il Ftse Mib che avanza dello 0,54% a 24.822 punti. Sul listino principale continua a mettersi in luce Ubi Banca (+2,3%), premiata dai conti 2019 e in attesa del nuovo piano industriale che verrò presentato lunedì, che tira la volata a Mps (+1,3%), Banco Bpm (+1,6%) e Bper (+1,3%), tutte candidate a un nuovo giro di risiko bancario. Bene anche l'automotive con Cnh (+2,4%), Fca (+1,1%) e Pirelli (+1,6%). Ferragamo e Moncler avanzano rispettivamente dell'1,6% e dell'1,4% in scia ai buoni risultati di Kering, bene anche Azimut nel risparmio gestito (+1,5%) e Leonardo (+1,5%) tra gli industriali. Deboli invece le utilities con Terna (-0,6%), Hera (-0,4%) e Italgas (-0,3%).