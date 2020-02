Borsa: Europa ritocca massimi

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Borse europee in rialzo con Piazza Affari che aggiorna i massimi dal 2008 e l'indice paneuropeo Stoxx 600 che segna un nuovo record storico, indifferente all'epidemia di coronavirus e ai suoi impatti sull'economia globale, stimati da S&P in un taglio dello 0,3% della crescita nel 2020. Londra e Parigi avanzano dello 0,3% dietro a Milano e Francoforte, entrambe in progresso dello 0,6%. I listini europei si accodano alle Borse asiatiche, tutte in rialzo dopo che i nuovi casi di contagio in Cina hanno toccato ieri il minimo di febbraio. In progresso anche i future su Wall Street e il petrolio, con il wti a 50,7 dollari e il brent a 55,1 dollari.

Lo spread Btp-Bund si restringe a 132 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,95%. A Piazza Affari brillano Cnh (+3,3%), Ubi (+3%), Juventus (+2,5%), Banco Bpm e Pirelli (+2,3% entrambe).