Daimler: +3% in Borsa dopo conti e stime

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Daimler corre in Borsa dopo i conti del 2019, con vendite in linea con le stime a 172,7 miliardi e ricavi stabili a 3,34 miliardi di euro. Per il 2020 il Gruppo di Stoccarda prevede un "leggero calo" delle vendite mentre il risultato operativo, sceso da 11,1 a 4,3 miliardi nel 2019, potrà salire "significativamente", così come la liquidità. Il titolo del Gruppo di Stoccarda, titolare del marchio Mercedes, sale del 3,82% a 44,69 euro sul listino di Francoforte.