Borsa: Milano +0,6%,corrono Ubi e Fineco

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Piazza Affari conferma il rialzo (Ftse Mib +0,6%), con lo spread tra Btp e Bund di nuovo sotto quota 135 punti e acquisti su Ubi Banca (+3,3%), maglia rosa tra i titoli principali. Il Gruppo ha annunciato ieri conti migliori delle stime. Sotto i riflettori anche Fineco (+3,13%), sulla scia della raccolta del 2019, e Tim (+1,9%). Bene Juventus (+1,44%), Ferrari (+1,2%) e Saipem 8+1,11%), ripartita insieme a Eni (+0,88%) con il rialzo del greggio, mentre le vendite colpiscono Moncler (-2,39%), che ha sospeso progetti e investimenti per il 2020 a seguito degli effetti del coronavirus sulle vendite in Cina. Giù anche Ferragamo (-1,48%) e Pirelli (-1,22%), in controtendenza con Fca (+0,9%). Gira in negativo Atlantia (-0,26%), in attesa di aggiornamenti sulla revisione della concessione autostradale da parte dell'esecutivo, che sta valutando anche un riassetto societario.