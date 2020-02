Borsa: Europa su dopo parole Lagarde

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Cresce l'ottimismo delle principali Borse europee, dopo le parole della presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, alla plenaria di Strasburgo, che ha espresso la necessità di completare l'Unione economica e monetaria della zona euro. Sono in linea con Wall Street, positiva nonostante i rischi di estensione sull'economia globale dell'impatto dell'emergenza coronavirus ventilati dal presidente della Fed, Jerome Powell, che però ha parlato di una politica monetaria "appropriata".

La Piazza migliore è Francoforte (+1,1%), seguita da Milano e Londra (+0,9%), Parigi e Madrid (+0,6%). L'indice d'area, Stoxx 600, cresce dell'1%, con praticamente tutti i settori in positivo, in particolare le banche, tranne Caixa (+3,7%) e Fineco (-4,4%) rimbalzata in negativo dopo un rialzo per i conti. Bene le auto, a Parte Renault (-0,8%), meno gli pneumatici, con Cie (-2,5%) e Pirelli (-0,8%) col rialzo del greggio (wti +1,5%), che ha spinto i petroliferi, in particolare Equinor (+3%), non Tullow (-3,2%).