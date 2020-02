Cassa Ravenna: utile 2019 sale a 19 mln

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Cassa di Ravenna spa chiude il 2019 con un utile netto superiore ai 19 milioni di euro (+4,16% rispetto all'anno precedente) "nonostante i costi straordinari per i salvataggi di banche concorrenti". E' quanto informa l'istituto di credito presieduto da Antonio Patuelli secondo cui l'utile dell'operatività corrente della Cassa, al lordo delle imposte, ammonta a 25 milioni di euro (+31,59%). All'assemblea verrà proposto, "dopo i prudenziali e doverosi accantonamenti, la distribuzione di un dividendo (ininterrottamente per il ventiseiesimo anno consecutivo) lordo in contanti di 0,40 euro per azione", con la possibilità per ciascun azionista di optare per il pagamento del dividendo in azioni (senza tassazione, a differenza dell'incasso del dividendo in contanti tassato al 26%), in ragione di una azione ogni 40 possedute.