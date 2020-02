Carige, inchiesta su semestrale 2018

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - La procura di Milano ha aperto un'indagine per manipolazione del mercato su Carige per la mancata comunicazione nella prima semestrale del 2018 della necessità di svalutare crediti per centinaia di milioni.

L'inchiesta per aggiotaggio è coordinata dal pm Paolo Filippini e dell'aggiunto Maurizio Romanelli e nasce da una denuncia sulla semestrale e sulla gestione dell'istituto prima del commissariamento, depositata prima dell'estate dai Malacalza.