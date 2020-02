(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Quotazioni dell'euro poco mosse in avvio di settimana nei confronti del dollaro. La moneta unica europea ai primi scambi passa di mano a quota 1,095 come venerdì in chiusura di giornata. Sullo yen la moneta unica è invece in rialzo a 120,31 come il dollaro che è a quota 109,83