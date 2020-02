Borsa: Europa giù, Milano regina (+0,2%)

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Borse europee deboli, per effetto del coronavirus in Cina e della tempesta invernale Ciara, che insiste sul Nord Europa. Milano è la migliore (+0,2%), seguita da Madrid (-0,13%), Londra (-0,21%), Francoforte (-0,29%) e Parigi (-0,36%). Frenano oltre le stime la produzione industriale italiana in dicembre e l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori europei. Contrastati i futures Usa, con il Dow Jones in calo e il Nasdaq in lieve rialzo, in assenza di ulteriori dati, mentre lo spread tra Btp e Bund scende a 133,8 punti. Le vendite si concentrano sul settore dei viaggi con Ryanair (-2,17%) e EasyJet (-1,4%) insieme a Lufthansa (-0,65%), mentre Air France è invariata.