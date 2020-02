Visco: 'Su stime pil Italia rilevanti rischi al ribasso'

Sulle stime del Pil italiano "gravano rilevanti rischi al ribasso", afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco all'Assiom Forex, che cita anche le tensioni geopolitiche, la Brexit e le possibili ricadute dal coronavirus. Su quest'ultimo tema, Visco rileva che si sta valutando l'impatto sull'economia italiana: è difficile stimare gli effetti, ma considerando il precedente della Sars, potrebbe essere "temporaneo e contenuto" a "pochi decimi di Pil". Il governatore osserva anche che i mercati "stanno per il momento beneficiando del calo dell'incertezza politica" con un calo dello spread, ma la crescita è ancora vulnerabile. Il governo attui il piano di investimenti pubblici - è il messaggio che arriva da via Nazionale - con una visione complessiva per gli interventi sul sistema tributario.