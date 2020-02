Fisco: Ruffini, nuova stagione riforme

"Giustizia sociale, contrasto a chi non rispetta le leggi e servizio ai cittadini devono essere i punti di riferimento del Fisco equo in cui è necessaria una nuova stagione di riforme in materia tributaria per rimettere tutti sul fuso orario di un Paese moderno e sostenere la crescita, le partite Iva, chi fa impresa, le famiglie, così come i professionisti del settore". Così il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e presidente dell'Agenzia della Riscossione, Ernesto Maria Ruffini, definisce i primi obiettivi del suo lavoro in una lettera ai dipendenti. "Sono consapevole, per aver seguito dagli organi di informazione e non solo, di trovare un quadro complesso, con numerosi problemi che sono e saranno per me una priorità. - aggiunge - Così come lo saranno nuovi progetti di semplificazione e innovazione per i cittadini, e come lo sarà rimotivare le strutture".