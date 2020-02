Borsa: Europa incerta, Milano in rialzo

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - L'industria europea soffre e le Borse riflettono i timori di questo rallentamento. Londra cede lo 0,26%, Parigi resta piatta (+0,03%), Francoforte cede lo 0,2 per cento. Zurigo soffre (-0,3%) dopo lo scossone ai vertici del Credit Suisse. Il titolo dell'istituto svizzero cede il 5% dopo le dimissioni dell'ad Tidjane Thiam. Tra i titoli sotto osservazione oggi Burberry (-3,1%) che sconta l'effetto Coronavirus. Milano, dopo un avvio in calo ha invertito rotta e ora si porta in terreno positivo (+0,7%) spinta dalle banche.

Mediobanca sugli scudi (+2,6%), Banco Bpm allunga il passo (+2,3%) e Finecobank (+2%) dopo i dati sulla raccolta.