Mediobanca cambia statuto, utile 468 mln

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Con l'arrivo di Leonardo Del Vecchio e l'uscita di Unicredit Mediobanca mette mano alla governance.

"Col venire meno di importanti elementi di conflitto di interesse mi aspetto che il board faccia un percorso per rendere lo statuto più in linea con la prassi di mercato". Inoltre il Cda lavorerà per "proporre una lista di amministratori che sia ancora più indipendente e adeguata a gestite un business come quella di Mediobanca". Lo ha affermato l'ad di Piazzetta Cuccia Alberto Nagel presentando la semestrale che ha visto salire del 3,8% sia i ricavi a 1,3 miliardi sia l'utile netto a 468 milioni.