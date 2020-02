Borsa: Europa sui massimi, Londra +0,3%

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Massimi storici per i listini in Europa (con lo Stoxx Europe 600 che ha guadagnato lo 0,4%, guidato da settori come banche, telecomunicazioni e servizi pubblici) con la Cina che dimezza i dazi agli Usa e un certo ottimismo sui progressi delle ricerche per un vaccino che fermi l'epidemia del Coronavirus. Le incertezze sono ancora tante ma i primi risultati trimestrali hanno contribuito a dare fiducia agli investitori. Londra ha chiuso in rialzo dello 0,30%, Parigi dello 0,88%, Francoforte dello 0,72%, Madrid dello 0,96% e Milano dell'1,05 per cento.