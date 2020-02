Borsa: Europa apre in rialzo

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Le Borse europee aprono in rialzo con l'ottimismo degli investitori per la cura del coronavirus.

Attesa per l'intervento del presidente della Bce Christine Lagarde e il bollettino della banca centrale europea. Sul fronte valutario in leggero rialzo l'euro sul dollaro a 1,1003 e sullo yen a 120,89.

In positivo Parigi (+1%) e Francoforte (+0,68%), Madrid (+0,51%), invariata Londra.