Borsa: Asia in rialzo,ottimismo su virus

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Le Borse asiatiche chiudono in forte rialzo in scia al record fatto registrare durante la notte a Wall Street e i dati macro Usa. Tra gli investitori c'è ottimismo per una soluzione della crisi globale generata dalla diffusione de coronavirus cinese. Attesa per l'intervento del presidente della Bce Christine Lagarde e il bollettino della banca centrale europea. Al termine delle contrattazioni vola Tokyo (+2,38%). Sul versante valutario lo yen si deprezza sul dollaro a 109,90 e a 120,90 sulla moneta unica. A mercati ancora aperti è tonica la Cina con Shanghai (+1,5%), Shenzhen (+2,5%) e Hong Kong (+2,6%).

Bene anche Seul (+2,9%) e Mumbai (+0,4%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati degli ordini dell'industria dalla Germania e le previsioni economiche della commissione europea. Dagli Stati Uniti in arrivo le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione, l'indice di produttività non agricola ed i dati sul costo del lavoro.