Nasce innovation hub di Banca Generali

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Banca Generali inaugura un hub d'innovazione dedicato al mondo del private banking dove sviluppare innovazione nelle soluzioni di investimento, wealth management, col contributo del fintech. Il nuovo centro, "BG Training and Innovation Hub", si focalizza su formazione e innovazione ed è concepito come un laboratorio per sondare nuove proposte nella sfera del private banking ma anche per concepire nuovi strumenti legati al contributo degli investimenti verso l'economia reale. Durante l'anno oltre 2 mila professionisti della rete Banca Generali saranno impegnati a rotazione in attività di formazione. "Come Hub private ricerchiamo e sviluppiamo innovazione nell'offerta dedicata alla protezione patrimoniale, nella pianificazione finanziaria cosi? come nel wealth management, affidandoci alla collaborazione con prestigiosi partner internazionali e a piattaforme fintech in continua evoluzione", spiega l'a.d. della banca, Gian Maria Mossa