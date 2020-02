Mps corre in Borsa (+5,3%)

(ANSA) - MILANO, 4 FEB - Corre in Borsa il Monte dei Paschi.

Il titolo della banca senese, partito con un balzo superiore al 6%, segna ora un rialzo del 5,31% a 1,78 euro sulla scia delle ipotesi di stampa di un prossimo via libera della Commissione europea alla cessione ad Amco di npl per una cifra inferiore all'intero ammontare ma a prezzo non troppo penalizzante come invece è il valore di mercato.