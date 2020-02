Intesa: utile 2019 a 4,18 miliardi

Intesa Sanpaolo chiude il 2019 con un utile a 4,18 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 4,05 miliardi dell'anno precedente. Nel quarto trimestre l'utile si è attestato a 872 milioni di euro. Proposti dividendi cash per 3,36 miliardi, pari all'80% di payout ratio indicato nel piano di impresa per il 2019.

Il risultato di 4,18 miliardi è in crescita del 3,3% rispetto ai 4,05 miliardi dell'anno precedente, del 24,2% se si escludesse dal 2018 l'apporto positivo delle operazioni Ntv e Intrum.

Il gruppo guidato da Carlo Messina nel 2019 ha ridotto i crediti deteriorati, al lordo delle rettifiche di valore, di circa 6 miliardi di euro nel 2019, circa 34 miliardi dal settembre 2015 e si impegna per il 2020 a raggiungere un "utile netto superiore a quello del 2019, anche senza considerare la plusvalenza derivante dalla cessione di Nexi, e ben al di sopra considerandola, con un pay out ratio previsto al 75% e, di conseguenza, un dividendo ancora una volta robusto e sostenibile". ha spiegato il ceo. "Chiudiamo il bilancio 2019 con particolare soddisfazione", ha aggiunto.